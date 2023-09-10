عضو بلدية البيضاء : المدينة منكوبة وندعو للتدخل السريع

أعلنت عضو بلدية البيضاء فوزية المسماري، أن بلدية البيضاء تصنف الآن منكوبة بعد غرق أكثر من 80٪ من أحيائها .

وقالت المسماري، في تصريحات صحفية الى أن الأهالي في أحياء الرياضية وجنين والنسيم محاصرون بمياه الأمطار .

وأضافت عضو بلدية البيضاء الى أن أهالي منطقة مسة محاصرون بمياه الأمطار ويناشدون الجهات العامة بسرعة توفير قوارب لإنقاذهم.

وأشارت المسماري، الى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء حي الخنساء وتعمل الآن على إخلاء حي شعبية الـ600.

ولفتت المسماري، انه لو لم تتعامل جهات الدولة بمستوى الحدث ستقع كارثة إنسانية غير متوقعة بالبيضاء وضواحيها.