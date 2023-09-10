الهلال الأحمر “توكرة”: جهزنا 3 مدارس كمخيمات مؤقتة 

قال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر “توكرة” محمد الدينالي: شكلنا غرف الطواريء ووزعنا نقاط الإسعاف منذ أمس في ثلاث مناطق رئيسية في توكرة وهي برسس ودريانة وتوكرة المركز..

وأضاف “الدينالي” في تصريحات صحفية قائلا: ساعدنا 10 عائلات من منطقة المبني و5 عائلات من برسسس في الخروج والإخلاء ما زال مستمرا ولم نسجل اي حالات وفاة أو إصابات.

وتابع: جهزنا عدد 3 مدارس كمخيمات مؤقتة ولكن جل العائلات توجهت لأقاربها.

وأكد آن الأمطار متواصلة والرياح قوية والطرق مغلقة والأودية خرجت عن مجاريها ونعمل على تسهيل حركة السير وشفط المياه.