الهلال الأحمر “توكرة”: جهزنا 3 مدارس كمخيمات مؤقتة 

قال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر “توكرة” محمد الدينالي: شكلنا غرف الطواريء ووزعنا نقاط الإسعاف منذ أمس في ثلاث مناطق رئيسية في توكرة وهي برسس ودريانة وتوكرة المركز..
وأضاف “الدينالي” في تصريحات صحفية قائلا: ساعدنا 10 عائلات من منطقة المبني و5 عائلات من برسسس في الخروج والإخلاء ما زال مستمرا ولم نسجل اي حالات وفاة أو إصابات.
وتابع: جهزنا عدد 3 مدارس كمخيمات مؤقتة ولكن جل العائلات توجهت لأقاربها.
وأكد آن الأمطار متواصلة والرياح قوية والطرق مغلقة والأودية خرجت عن مجاريها ونعمل على تسهيل حركة السير وشفط المياه.
وآشار إلى آن آعضاء الجمعية حاولوا الوصول إلى منطقة تاكنس ولكن الطريق انقطعت بيننا لشدة الأمطار وانجراف الطريق نتيجة سيلان الوادي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
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