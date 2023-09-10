السفارة الليبية في الرباط: لا يوجد أي إصابات بين الليبيين جراء الزلزال الذي ضرب المغرب

أكدت السفارة الليبية في الرباط، عدم وجود أي إصابات بين أفراد الجالية الليبية جراء الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة.

السفارة الليبية بالرباط طالبت عبر مكتبها الإعلامي، المواطنين الليبيين بالمملكة المغربية بتخصيص الرقم التالي للاتصال لأي طارئ(0678667787).

وتواصلت السفارة مع عدد من الليبيين المتواجدين في المغرب حيث أكدوا أنهم في حالة جيدة ولم يصاب أفرادها بأي ضرار معلنين تضامنهم مع الشعب المغربي وتعازيهم الحارة لأسر الضحايا ودعواتهم بالشفاء للجرحى.