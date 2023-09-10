جرحي وعالقين في مدينة شحات جراء السيول والفيضانات

شحات 10 سبتمبر 2023 (وال) – وجه مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة شحات ميلود خليل، نداء عاجل، بشأن غرق العديد من المنازل بالمدينة واضطرار سكانها المكوث على الأسطح واصفا ما يحدث الآن بالوضع المتفاقم.

وأضاف خليل – في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – بأن الغرفة المشكلة بمدينة شحات وجهاز الإسعاف قد فقدت السيطرة على الوضع، وأن هنالك العديد من المواطنين العالقين في منازلهم، وتم نقل العديد منهم.

وأشار خليل بأن مدينة شحات سجلت العديد من الجرحى جراء السيول والفيضانات دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن. (وال – شحات) ف و

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