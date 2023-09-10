نقابة النقل الجوي: أوقفنا الاعتصامات بعد تلقينا الوعود لكن لم يتحقق أي مطلب من مطالبنا

ليبيا – قالت عضو النقابة العامة للنقل الجوي فاطمة زايد إن موظفو شركة الخطوط الليبية لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عامين، وبالرغم من تنظيم العديد من وقفات الاحتجاج للمطالبة بالحقوق لكن إلى اليوم لم يتحقق شيء.

زايد أشارت في تصريح لقناة “التناصح” إلى أن الشركة تعاني منذ فترة من أزمات مالية لعدة أسباب منها انتشار فيروس كورونا والحروب التي شهدتها البلاد.

ولفت إلى أنه تم الالتقاء مع رئيس المجلس الرئاسي عبداللة اللافي، والمطالبة بضرورة الإسراع لصرف الرواتب المتأخرة وإنقاذ الشركة قبل أن تقفل أبوابها.

وبيّنت أنه تمت المطالبة لكل الجهات المعنية التي تم الالتقاء بها على مدار السنوات بصيانة الطائرات المتوقفة ودفع رأس المال المتبقي للشركة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركة التي لم يتقاضوها لـ24 شهرًا متواصلًا وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الأحداث المتعاقبة.

وأكدت أنه نظرًا لتراكم الديون على الشركة توقفت العديد من الإجراءات الخاصة بالموظفين، مشيرةً إلى أنه تم ايقاف الاعتصامات بعد تلقيهم الوعود ولكن لم يتحقق أي مطلب من مطالبهم إلى اليوم.