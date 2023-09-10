المجلس الرئاسي الليبي: صرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعليمات بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، إن هذا القرار جاء خلال لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ومحافظ المصرف المركزي، اليوم الأحد.

وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان له، إن لقاء الكوني والكبير تمحور حول صرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي، بالإضافة إلى بحث آليات تذليل المشاكل والصعوبات المالية التي تعوق عمل المستشفى باعتباره وجهة المرضى بالمنطقة الجنوبية.

ومن جانبه قال المصرف المركزي في بيان له، إن اللقاء جرى خلاله استعراض آخر تطورات توحيد المصرف والوقوف على جهوده في تعزيز الإفصاح والشفافية.