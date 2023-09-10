الجيش الليبي يستنفر شرقا لمواجهة أزمة السيول

تشهد المنطقة الشرقية،تقلبات جوية تسببت في سيول جارفة أدت إلى غرق آلاف المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات واقتلاع الأشجار، كما حوصرت العائلات.وتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر أضرارًا كبيرة في عدة مناطق.

واستنفرت قوات الجيش الليبي لتقديم المساعدة للمتضررين،حيث اعلنت شعبة الاعلام الحربي،وصول فرق الضفادع البشرية ووحدات القوات المسلحة الى بطة والبياضة للعمل على عمليات الإنقاذ السريع وإخلاء كل المناطق الغارقة والعمل على شفط المياه والسيطرة على السيول والفيضانات.

كما قامت وحدات القوات المسلحة باجلاء السكان من عمارات القرية السياحية بنغازي قبل بداية ذروة العاصفة.كما انتشرت وحدات من الجيش في كامل مناطق مدينة بنغازي للعمل على شفط المياه وتسهيل حركة السير وإخلاء البيوت الواقعة في المناطق القريبة من البحر والأودية وتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من اللجنة العليا للطوارئ .

وأصدرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس السبت، تعليماتها لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القيادة العامة أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأضاف، أن القائد العام شدد على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لنجاح عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة.

وأكد المسماري، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أرواح وممتلكات أبناء الشعب في ربوع البلاد.