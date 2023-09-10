رئيس الإسعاف والطوارئ تاكنس : الوضع في المنطقة مستقر ومنسوب المياه بدء في التراجع

تاكنس 10 سبتمبر 2023 (وال) – أكد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس أنور صالح أن الوضع في المنطقة مستقر نسبيا وأن الأوضاع في تحسن، ومنسوب المياه بدء في التراجع نسبيًا .

وأوضح صالح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن جهاز الإسعاف أستكمل كافة عمليات إجلاء المواطنين المحاصرين في بيوتهم، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

ولفت إلى أن أغلب المنطقة الآن قابعة في الظلام الحالك بسبب تضرر العديد من أعمدة الكهرباء.

وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وتشير الصور والفيديوهات إلى أن الأمطار أغرقت الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت المرور.

وأوضحت الصور أن الفيضانات طالت أيضا عدد من المنازل والسيارات وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة. (وال – تاكنس) ف و

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