معلقاً على محاولات تغيير رئاسة البرلمان.. الدغاري: نتخوف من اتخاذ إجراء معيب تكون نتيجته انقسام المجلس

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن ما يدور في الكواليس ولم يطفو للسطح وما يثار حول تغيير رئاسة مجلس النواب خاصة رئيس المجلس عقيلة صالح، هو سنة حسنة ولا ضرر في ذلك إن تم بإرادة المجلس الحرة.

الدغاري قال في تصريح لمنصة “فواثل” إن رئاسة مجلس النواب قد تجاوزت المدد القانونية المقررة لها.

وأعرب عن تخوفهم من اتخاذ إجراء معيب قانونًا تكون نتيجته انقسام المجلس وينعكس سلبًا على كل المحاولات المبذولة محليًا ودوليًا للمحافظة على وحدة تراب الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، وإنهاء حالة الانقسام وخروج المرتزقة وغيرها.

وأشار إلى أن هناك جهود مضنية وشاقة بذلت لإنهاء حالة التشظي التي حصلت في مجلس النواب عام 2019 من أشقائنا المصريين والمغاربة.