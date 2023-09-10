المسماري: إغلاق الطرق المؤدية للمناطق المطلة على الشواطئ ببنغازي

الوطن| رصد

أكد مدير مكتب الاعلام بمديرية أمن بنغازي يحيى المسماري، إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المطلة على أطراف مدينة بنغازي، وجزيرة منطقة حي السلام وجزيرة منطقة قاريونس وبوصنيب، لمساعدة المركبات التابعة لشركة المياه و الصرف الصحي على سحب المياه التي قد تتسرب إلى البيوت، ومساعدة العالقين من المواطنين.

وأوضح المسماري أن الإنتشار الأمني داخل أحياء و شوارع مدينة بنغازي، يأتي لمساعدة رجال المرور في تنظيم حركة السير وتسهيل تنقل الأطقم الطبية والأطقم المساعدة وفرق الطوارئ، للوصول إلى أعمالهم، وذلك لتسهيل مرور المواطنين ممن دعتهم الضرورة للخروج من منازلهم.