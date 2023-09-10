عقيلة صالح: نثمن المجهودات التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة

ثمن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ.

جاء ذلك في بيان تم نشره المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على موقع “فيسبوك” بشأن الظروف الجوية الطارئة التي تمر بها عدد من المدن الليبية.

وجاء في البيان٬ من خلال متابعتنا وعلى مدار الساعة للظروف الجوية الاستثنائية الطارئة التي تمر بها عدد من المدن الليبية خلال هذين اليومين ، نثمن المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ.

وأضاف “عقيله” وفق البيان٬ نشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة لبذل المزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم.

كما دعا رئيس مجلس النواب من خلال بيانه٬ كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة لهم من الجهات المختصة للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.