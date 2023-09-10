الأرصاد:محطة مطار مصراته تسجل أعلى كمية أمطار

سجلت محطة مطار مصراتة، أعلى كمية مسجلة من مياه الأمطار خلال 24 ساعة فقط، بمقدار 61.2 مللي متر من المياه،وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا.

ووفق امصدر ذاته،سجلت محطة العالمية في العجيلات 1.1 مللي متر، ومحطة اسبيعة 9.2 مللی متر، وسيدي السائح 5.0 ملم، ومدينة طرابلس (باب بن غشير) 5.9 ملم.

بينما سجلت محطة الهضبة الأرصاد 6.6 ملم، والهضبة البدري 36.0 ملم، وسوق الجمعة طرابلس 5.6 ملم، وتاجوراء البحوث الزراعية 3.2 ملم، وتاجوراء المركز 3.5 ملم، وتازمرايت 1.3 ملم، ويفرن الأرصاد 1.0 ملم، والقلعة 23.5 ملم، وغريان الأرصاد 11.0 ملم.

أما محطة الخمس الأرصاد، فسجلت 8.0 ملم، وعين كعام 14.2 ملم.كما سجلت محطة البركات بمسلات 2.5 ملم، ونعيمة بزليتن 10.0 ملم، ومصراتة الأرصاد 48.2 ملم، ومطار مصراتة 61.2 ملم، ومصراتة المدينة 28.0 ملم، ومصراتة البحوث الزراعية 32.0 ملم.

وسجلت محطة زاوية المحجوب 31.0 ملم، وطمينة 30.0 ملم، وتاورغاء 24.0 ملم، وسرت الأرصاد 7.0 ملم، وأجدابيا 1.5 ملم، ومطار بنينا 15.0 ملم، ومركز الحدائق بنغازي 8.5 ملم، والمرج الأرصاد 42.5 ملم، ومراوة 18.0.