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مجلس الدولة: نهيب بآجهزة الدولة ببذل الجهد والعمل معا لتجاوز المحنة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

آكد مجلس الدولة الاستشاري متابعته للإجراءات الحكومية المتخذة تجاه أزمة العاصفة التي ضربت العديد من المناطق ٬ مشيرا إلى آنه٬ سيقوم بما تمليه عليه هذه المسؤوليه الوطنية تجاهها.

جاء ذلك في بيان تم نشره على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقع “فيسبوك”٫ قال فيها: يتابع مجلس الدولة بقلق بالغ مايجري في ليبيا عامة وفي مناطق الشرق خاصة من تقلبات جوية وسيول عارمة أحدثت أضرارا فادحة بالأرواح والممتلكات.

وآضاف البيان٬ واذ يستشعر مجلس الدولة عظم الحدث وخطورته فإنه يهيب بآجهزة الدولة في شرق البلاد وغربها ببذل الجهد والعمل معا لإدارة الأزمة وتجاوز المحنة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم،

وأكد البيان متابعو المجلس ورئاسته للإجراءات الحكومية المتخذة تجاه هذه الأزمة وسيقوم بما تمليه عليه هذه المسؤوليه الوطنية تجاهها.

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صحيفة الساعة 24

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