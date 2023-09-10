العامة للكهرباء: سقوط أبراج دوائر “قنفودة القوارشة” بسبب الرياح الشديدة ليلة البارحة

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، عن سقوط أبراج دوائر “قنفودة – القوارشة” ، نتيجة الرياح الشديدة ليلة البارحة.

وأوضحت الشركة أن العمل جاري الآن، بحصر الأضرار والإصلاح من قبل فرق الصيانة، مشيرة إلى أن الدوائر التي تضررت هي المصدرالوحيد لمحطة قنفودة.

وبين رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية موسى السليماني، أن ليلة أمس شهدت العديد من الانقطاعات للتيار الكهرباء، في مناطق متعددة بمدينة بنغازي، جراء تعرض عدد من منشآت الكهرباء لتأثير كبير سواء على خطوط النقل جودة الفائق، أو خطوط التوزيع، وذلك جراء الرياح العاتية التي استمرت طوال الليلة الماضية.

وقال السليماني إنه تعرضت العديد من الأعمدة الكهربائية والأسلاك للسقوط، وأعطال في عدة أبراج كهربائية، والتي يصعب على رجالالكهرباء في هذه الظروف السيئة للطقس البدء في عمليات الصيانة والإصلاح، مضيفاً أن الخطة الآن تأمين الأعطال عند سقوط الأعمدةوالأسلاك وتغذية العطل بمصدر بديل.

وحذر السليماني المواطنين بعدم اقترابهم ومحاولتهم لإصلاح أي عطل كهربائي.