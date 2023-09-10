السيول تغرق مدن وقرى الجبل الأخضر والدبيبة يصدر توجيهات عاجلة

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية توجيهات عاجلة بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والخدمات العامة طرابلس ومصراتة وجهاز الطب العسكري ومركز طب الدعم والطوارئ، بكامل آلياتها وعتادها إلى مدن وقرى شرق البلاد.

وتشهد مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وغيرها بأضرار جسيمة وتجريف للطرقات، ومن المتوقع أن يستمر هذا العامل الجوي الذي ما زال يتجه شرقا إلى مساء غد الإثنين.

وكانت “الحكومتين” قد أعلنتا في وقت سابق عن تشكيل غرف طوارئ لمتابعة وصول العاصفة المعروفة إعلاميا باسم دانيال ولكن دونما جدوى، وكان عميد بلدية البيضاء قد طالب في بيان متلفز الحكومات والمجالس بإنقاذ المدينة محذرا من تبعات كارثية من الممكن أن تحدث.