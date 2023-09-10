الشركة القابضة للإتصالات تقرر فتح خطوط الهاتف مجانًا

قرر شركة القابضة للإتصالات، اليوم الاحد فتح خطوط الهاتف مجاناً بين كل مناطق ليبيا مساندة منها لكارثة السيول الوطنية نتيجة العاصفة دانيال، ونظرا لما تمر به بلديات المنطقة الشرقية من ظروف نتيجة حالة الطقس من عواصف وجريان الأودية والفيضانات والسيول .

ويأتي القرار تخفيفا من معاناة المواطنين نتيجة لهده الظروف وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، التي تقضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الاتصالات بشبكتي ليبيانا والمدار حتى يتسنى للمواطنين التواصل وطلب المساعدة للمتضررين من هذه الفيضانات بدون مقابل إلى حين مرور هذه الظروف بخير وسلام.