المسماري يعلن فقدان الاتصال بجنود أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء

أعلن المتحدث باسم “القيادة العامة” أحمد المسماري، اليوم الاحد عن فقدان الاتصال بـ 5 جنود من قواتهم رفقة آلياتهم أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

وفي السياق، أوضح مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن البيضاء أحميدة العوامي، اليوم الاحد أن الأوضاع في البلدية غير مستقرة .

وأشار العوامي، في تصريحات لمنصة فواصل الى أن هناك عدد كبير من المفقودين، وأضرار مادية كبيرة، ولا توجد إحصائية حتى الآن لعدم استقرار الأوضاع.

من جانبها، أعلنت عضو بلدية البيضاء فوزية المسماري، أن بلدية البيضاء تصنف الآن منكوبة بعد غرق أكثر من 80٪ من أحيائها .

وقالت في تصريحات صحفية الى أن الأهالي في أحياء الرياضية وجنين والنسيم محاصرون بمياه الأمطار .

وأضافت عضو بلدية البيضاء الى أن أهالي منطقة مسة محاصرون بمياه الأمطار ويناشدون الجهات العامة بسرعة توفير قوارب لإنقاذهم.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الاحد خسارتهم لسيارتين إسعاف وانهيار جزء من فرع الإسعاف داخل المدينة نتيجة السيول بمدينة البيضاء أثناء محاولتهم لإخراج العائلات.