بلدي البيضاء:الأوضاع خرجت عن السيطرة

أعلن المجلس البلدي البيضاء، حظر التجوال مؤكدا خروج الوضع عن السيطرة في المدينة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.

ودعا عميد البلدية صفي الدين هيبة،في تسجيل مصور من داخل مركز البيضاء الطبي، كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،مؤكدا تحميلهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية.

كما طالب السكان بالبقاء داخل بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مناشدا جميع الأجهزة الأمنية و الخدمية مد يد العون والمساعدة لإنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.