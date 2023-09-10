أمير قطر يؤكد لدبيبة دعمه للمسار السياسي والحلول السلمية في ليبيا

استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، بمكتبه في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة صباح اليوم الأحد.

وأكد أمير قطر، خلال اللقاء دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.

واستعرض أمير قطر مع دبيبة خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أبرز القضايا والمستجدات التي تهم البلدين.

كما أطلع دبيبة، الأمير تميم على أبرز التطورات في ليبيا، معربا عن شكره وتقديره على دعم قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، فيما أكد أمير قطر من جانبه على موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

وحضر اللقاء من الجانب القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وحضرها من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للدبيبة.