اللواء “أبوزريبة” يتابع جاهزية البحث الجنائي في مجابهة العاصفة

الوطن| رصد

تابع وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، خلال زيارة تفقدية إلى مقرّ جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي، جاهزية الجهاز والاجراءات التي اتخذها في مواجهة التقلبات الجويّة الحاصلة بالمناطق الواقعة ضمن اختصاص الغرفة.

وبحث أبوزريبة آخر تطورات أحوال الطقس والمهام التي قامت بها الإدارة فجر اليوم، وتم استعراض الخطط المتعلقة بإجلاء السكان المحتملين من المناطق المعرضة للخطر وتأمين الملاجئ والمرافق العامة.

وأثنى عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس وأعضاء الجهاز، في مواجهة العاصفة ورفع أقصى درجات الاستعداد تحسبًا لأي طارئ.