أبرز ما ورد في كلمة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بخصوص تطورات العاصفة دانيال

فيما يلي أبرز ما ورد في تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فور عودته لأرض الوطن، بشأن المنخفض الجوي في المنطقة الشرقية، وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنه.

ــ أطمئن المواطنين في المنطقة الشرقية أننا عازمون على حصر جميع الأضرار وتعويض جميع المتضررين جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ــ ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة للوطن، ونتعامل مع الوضع بكل ما أوتينا من إمكانيات.

ــ تواجه المنطقة الشرقية الآن موقفا صعبا، وسنقف مع الجميع في هذه المرحلة الصعبة.

ــ أعطينا توجيهات واضحة لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية.

ــ وصلتنا تقارير عن وفاة شخص، ومفقودَيْن، وطلبنا من جميع المؤسسات ذات العلاقة المسارعة في توجيه المساعدة والدعم الكامل.

ــ في الساعات القادمة تنطلق قوافل الإسعاف والإنقاذ صوب المنطقة الشرقية لمساعدة المواطنين بكل ما يلزمهم.