الدبيبة يصدر توجيهات عاجلة لوزارة الحكم المحلي بشأن فيضانات المنطقة الشرقية

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء الاحد تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات، وتقديم مساعدات مالية لها لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية توجيهات عاجلة بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والخدمات العامة طرابلس ومصراتة وجهاز الطب العسكري ومركز طب الدعم والطوارئ، بكامل آلياتها وعتادها إلى مدن وقرى شرق البلاد.

وتشهد مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وغيرها بأضرار جسيمة وتجريف للطرقات، ومن المتوقع أن يستمر هذا العامل الجوي الذي ما زال يتجه شرقا إلى مساء الإثنين.