جهاز الاسعاف والطوارئ يوضح اخر التطورات في البيضاء ..ويطلق تحذير هـام

أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي اليوم الاثنين، اخر التطورات في مناطق البيضاء والتي شهدت امطار غزيرة وجريان للاودية والسيول وارتفاع لمنسوب المياه بشكل هائل.

وقال اسامة علي في تصريحات نشرتها شبكة لام، “وردتنا أخبار عن فقدان عائلة لكامل أفرادها”.

وأفاد علي “فقدنا سيارتي إسعاف أثناء عمليات إنقاذ العائلات وحاليا لم يتبق إلا سيارتين فقط لجهاز الإسعاف والطوارئ فرع البيضاء”.

وأشار علي إلى أن “المياه غمرت مستشفى البيضاء وخسرنا العيادة رقم ثلاثة وتم إخلائها بالكامل، مؤكداً “تسجل خسائر مادية كبيرة بالمدينة مع انقطاع الكهرباء عن معظم أحيائها”.

وحذر علي من “الطريق الرابط بين سوسة والمرج أصبح خطيرا جدا خصوصا طريق وادي الكوف”.