تحذيـر عاجل وفـوري لسكان المناطق الممتدة من التميمي وحتى امساعد

أصدرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة تحذيراً هاماً اليوم الاثنين لسكان المناطق الممتدة من التميمي وحتى امساعد.

وبحسب بيان عاجل لغرفة الطوارئ والاستجابة السريعة فإن على المواطنين من سكان المناطق الممتدة من التميمي وحتى أمساعد والقاطنين بمناطق منخفضة وبالقرب من الأودية بضرورة إخلاء منازلهم فورا حفاظا على سلامتهم.

وتشهد مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وغيرها بأضرار جسيمة وتجريف للطرقات، ومن المتوقع أن يستمر هذا العامل الجوي الذي ما زال يتجه شرقا إلى مساء الإثنين.