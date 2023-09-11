جهاز الإسعاف والطوارئ: الوضع في البيضاء وصل إلى الخط الأحمر بسبب السيول

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أعلن، جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، وصول الوضع المأساوي في البيضاء بالجبل الأخضر إلى “الخط الأحمر” بسبب السيول.

وقال الجهاز، إنّه فقد سيارتي إسعاف نتيجة السيول الجارفة التي تشهدها البيضاء منذ الصباح أثناء محاولة إخراج العائلات العالقة. وأعلن الجهاز، عن انهيار جزء من فرعه في البيضاء.

وقال الجهاز، إن “الوضع في البيضاء وصل إلى الخط الأحمر بسبب السيول”. حيث أغرقت مياه لسيول المستشفى المركزي، لافتًا إلى حدوث انقطاع تام للكهرباء بالمدينة.

وضربت السيول الجارفة البيضاء وأغرقت العديد من الأحياء السكنية وجرفت العشرات من السيارات. وتمّ إجلاء العائلات من منازلهم الغارقة وسط السيول.