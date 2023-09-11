تحذير هام وعاجل لسكان مناطق برسس وبوجرار والمبني بشأن وادي جازة

أصدرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية، تحذيراً هاماً وعاجلاً اليوم الاثنين لسكان مناطق برسس وبوجرار والمبني بشأن احتمال فيضان وادي جازة.

وحذرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة في بيان مقتضب، سكان مناطق برسس وبوجرار والمبني من احتمالية فيضان وادي جازة خلال الساعات المقبلة.

ودعت الغرفة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للإخلاء السريع في حالة حدوث أي طارئ.

وتشهد مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وغيرها بأضرار جسيمة وتجريف للطرقات، ومن المتوقع أن يستمر هذا العامل الجوي الذي ما زال يتجه شرقا إلى مساء الإثنين.