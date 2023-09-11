عميد بلدية البيضاء: الوضع أصبح خارج السيطرة تماما داخل البلدية بسبب السيول

العنوان

أعلن عميد بلدية البيضاء، صفى الدين هيبة، اليوم الأحد، أن الوضع أصبح خارج السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح اليوم.

وقال هيبة، في بيان، “نعلن وبكل أسف بأن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، وعليه نطالب كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وحمل هيبة المسؤولية الكاملة للحكومات والمسؤولين تجاه الأرواح والممتلكات داخل البلدية.

وطالب هيبة، سكان البيضاء بالبقاء داخل بيوتهم والأجهزة الأمنية والخدمية بمد يد العون والمساعدة للعالقين جراء السيول.

وضربت السيول الجارفة البيضاء وأغرقت العديد من الأحياء السكنية وجرفت العشرات من السيارات. وتمّ إجلاء بعض العائلات من منازلهم الغارقة وسط السيول.