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السفير الليبي في المغرب: لم يتعرض أحد من الجالية الليبية للأضرار جراء الزلزال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أكد السفير الليبي في المملكة المغربية “أبوبكر الطويل” في تصريحات صحفية عدم حدوث أي أضرار بشرية أو مادية للجالية الليبية في المغرب، والتي يبلغ عددها نحو 700 ليبي، والمسجلين لدى الشؤون القنصلية في السفارة الليبية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء.

وأوضح السفير أن وضع الجالية مطمئن وأن السفارة تتواصل مباشرة مع أفرادها، مشيرًا إلى أنهم لا يقطنون في مناطق تأثرت بالزلزال الأخير، كما أعلن عن توفير أرقام هواتف للتواصل مع السفارة في حالة وجود أي طارئ.

 

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الوطن الليبية

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