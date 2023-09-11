مشهد نادر.. تدفق مرعب للمياه بوادي درنة جراء الأمطار الغزيرة

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أدت الأمطار الغزيرة الناتجة عن “العاصفة دانيال” إلى تدفق رهيب للمياه بوادي درنة الذي يفصل المدينة إلى نصفين.

ووثقت مقاطع فيديو جريان رهيب للسيول بالوادي الذي يمر بمنتصف درنة، مما تسبب في غرق عدد من السيارات المتوقفة على جانب الوادي.

وكانت بلدية درنة قد وجهت تحذيراتها للمواطنين بشأن الأوضاع الجوية المتقلبة وجريان السيول.

وطالبت البلدية السكان بالتقيد بالإجراءات الطارئة من إخلاء المناطق المحاذية للساحل والتقيد بحظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة.

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، وأغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

وأعلن عميد بلدية البيضاء، صفى الدين هيبة، اليوم الأحد، أن الوضع أصبح خارج السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح اليوم.

وقال هيبة، في بيان، “نعلن وبكل أسف بأن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، وعليه نطالب كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.