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المستشار “صالح” يؤكد على أهمية التعاون والتضامن بين كل الأطراف في ظل الظروف الراهنة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيانًا يعبر فيه عن تقديره وامتنانه لجهود اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، ورجال الأمن، ومنتسبي القوات المسلحة، وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بالأوضاع الجوية الطارئة التي تشهدها عدد من المدن الليبية.

وأشار المستشار إلى أهمية التعاون والتضامن في هذه اللحظات الصعبة، حيث دعا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والالتزام التام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لهم من الجهات المختصة.

يأتي هذا البيان في سياق التحسين المستمر للأوضاع في ليبيا وتقديم الدعم والإشراف اللازم لمواجهة التحديات الجوية الراهنة وضمان سلامة المواطنين واستقرار البلاد.

 

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الاوضاع الجوية القوات المسلحة رجال الأمن ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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