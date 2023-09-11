فقدان الاتصال بخمسة جنود من القوات المسلحة رفقة آلياتهم أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء

العنوان-البيضاء

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري فقدان الاتصال بخمس جنود من القوات المسلحة رفقة آلياتهم، أثناء عمليات الإنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

والسبت، أصدر القائد العام لقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وتشهد مدينة البيضاء أوضاعا كارثية جراء السيول، وقال عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، أن الوضع في المدينة أصبح خارج السيطرة، مطالبا الحكومات بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، محملا إياها المسؤولية الكاملة تجاه الأرواح والممتلكات.

وطالب عميد بلدية البيضاء السكان بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، داعيا الأجهزة الأمنية والخدمية بمد يد العون لإنقاذ العالقين جراء السيول.