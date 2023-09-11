بسبب العاصفة دانيال.. الوضع في مدينة البيضاء الليبية خارج السيطرة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، مساء الأحد، فقدان سيارتي إسعاف، وانهيار جزء من مبنى فرعه بمدينة البيضاء، ودخول المياه المستشفى، وانقطاع التيار الكهرباء، ووصول الوضع إلى “الخط الأحمر” بسبب السيول الناتجة عن العاصفة المتوسطية دانيال.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه فقد سيارتي إسعاف إحداهن جُرفت نتيجة السيل بمدينة البيضاء أثناء محاولة إخراج العائلات، بالإضافة إلى انهيار جزء من فرع الإسعاف بالمدينة.

ودخلت مياه الأمطار إلى المستشفى والعيادة 3، التي جرى إخلائها بالكامل، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء على المدينة.

وأمس، أظهرت مقاطع مصورة دخول مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، إثر انهيار السور الخلفي للمبنى جراء ضغط السيول الجارفة.

وأكد مركز البيضاء الطبي نقل جميع مرضى العنايات إلى المستشفيات الخاصة بالمدينة عن طريق سيارات الإسعاف وإخلاء كافة الأقسام داخل المركز، وذلك بعد أن خرج الوضع عن السيطرة تماماً.