حكومة الوحدة تعلن وفاة شخص ومفقودَيْن اثنين جراء السيول شرق ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مساء الأحد، وفاة شخص ومفقودَيْن اثنين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة الشرقية.

وقال دبيبة، في مقطع مصور نشرته منصة حكومتنا على فيسبوك: “وصلتنا تقارير عن وفاة الحاج عثمان بوخويدم، ومفقودَيْن، وطلبنا من جميع المؤسسات ذات العلاقة الإسراع في توجيه المساعدة والدعم الكامل”.

وبحسب نعي نشره نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، عبر صفحته على فيسبوك، توفي الحاج عثمان بوخويدم، والد وكيل وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، الدكتور توفيق الدرسي، جراء السيول في بلدية البيضاء.

في وقت سابق من الأحد، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وقوع حالة وفاة في قرية “بطة”، شمال شرق مدينة المرج، شرق ليبيا.

وأعلن دبيبة عدة إجراءات بشأن مواجهة تداعيات السيول، من بينها التوجيه بحصر البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، بالإضافة إلى نقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة بمصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى المنطقة الشرقية، لتقديم الدعم اللازم.

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ووجَّه دبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي “المدار الجديد” و”ليبيانا” مجانا لمواطني المنطقة الشرقية، للتواصل وطلب المساعدة.