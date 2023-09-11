الأرصاد: الأحوال الجوية تتجه إلى الاستقرار على مناطق الشرق

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الاثنين وخلال اليومين القادمين، حيث أن الأمطار كانت غزيرة يوم الأمس على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر والدواخل حيث تجاوزت معدلاتها بكثير خاصة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة, بينما تتجه الأحوال الجوية للاستقرار هذا اليوم حيث تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم على الشمال الشرقي،

ومن المتوقع أن يكون الطقس مستقر على معظم المناطق الغربية والجنوبية حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الغربية مابين (29-35)مْ، وعلى الشمال الشرقي مابين (25-30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على الجبل الأخضر, وتكون على الجنوب مابين (33-37)مْ.