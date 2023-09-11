تحسن للطقس وتراجع فاعلية السحب الممطرة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الأمطار كانت غزيرة يوم الأمس على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر والدواخل حيث تجاوزت معدلاتها بكثير خاصة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة, بينما تتجه الأحوال الجوية للاستقرار هذا اليوم حيث تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم على الشمال الشرقي.

ويكون الطقس مستقر على معظم المناطق الغربية والجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الغربية مابين (29-35)مْ, وعلى الشمال الشرقي مابين (25-30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على الجبل الأخضر, وتكون على الجنوب مابين (33-37)مْ.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–33)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد علي بعض المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة احيانا وتقل سرعتها تدريجيا من مساء هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ , ولا تتجاوز (23)مْ علي مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ.