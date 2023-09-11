الأرصاد: تحسن تدريجي للطقس على شمال شرق ليبيا

العنوان

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية للاستقرار اليوم الإثنين، حيث تقل فاعلية السحب الممطرة، ويتحسن الطقس تدريجيًا مساء على الشمال الشرقي لليبيا.

وأكد المركز، أن الأمطار كانت غزيرة يوم أمس الأحد على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر والدواخل.

وأضاف، أن الأمطار تجاوزت معدلاتها بكثير خاصة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة.

وأكد، أن الطقس مستقر على معظم المناطق الغربية والجنوبية.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الغربية تتراوح ما بين 29 و35 مئوية وعلى الشمال الشرقي ما بين 25 و35 مئوية ولا تتجاوز 23 مئوية على الجبل الأخضر، بينما تكون على الجنوب ما بين 33 و37 مئوية.