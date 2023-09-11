ليبيا
الحكومة الليبية تعلن درنة مدينة منكوبة
بوابة إفريقيا الإخبارية/متابعات |
11 September, 2023
أصدر رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة القرار رقم (74) للعام 2023 والذي يعتبر مدينة درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.
وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.
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