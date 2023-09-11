“حمّاد” يعلن تخصيص 200 مليون دينار لدعم البلديات والمناطق المتضررة من الفيضانات

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أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حمّاد، قرار رقم (73) لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لحصر الأضرار والتعويضات، وتخصيص مبلغ مالي وقدره 200 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي لدعم البلديّات المتضررة، برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية كل من مندوبين عن وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، التخطيط، المالية، الصحة، والأشغال العامة.

وأعلن حمّاد أنه تم تخصيص 50 مليون دينار لمدينة البيضاء و30 مليون لمدينة درنة و25 مليون لمدينة المرج و10 مليون لمدينة بنغازي و6 مليون لبلدية سوسة، وباقي المبلغ لعدد من المدن والبلديات الأخرى.