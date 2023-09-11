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رئيس الحكومة الليبية المكلفة يخصص 200 مليون دينار للمدن المتضررة من السيول

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارا بتخصيص 200 مليون دينار للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات جراء العاصفة المتوسطية دانيال.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن المبلغ سيوزع بواقع 30 مليون دينار لبلدية درنة وفروعها، و50 مليونا لبلدية البيضاء وفروعها، و25 مليونا لبلدية المرج وفروعها.

وخصص 15 مليون دينار لمناطق جردس العبيد والخروبة وتاكنس وفروعها، ومليونان لبلديات ومناطق المليطانية والأبيار وتوكرة ومدور الزيتون والأبرق وردامة والقيقب.

ومنحت بلدية سوسة ستة ملايين دينار، و12 مليونا لبلدية شحات، و10 ملايين لبلدية بنغازي، وثلاثة ملايين لبلدية عمر المختار، وخمسة ملايين لكل من بلديات ومناطق القبة وأم الرزم والمخيلي وطبرق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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