مصر على موعد مع "العاصفة دانيال".. كيف تؤثر على البلاد؟

أطلقت السلطات المصرية تحذيرًا من تأثر البلاد بالعاصفة “دانيال”، التي ضربت اليونان مؤخرا واتجهت نحو سواحل ليبيا خلال الساعات الأخيرة، والتي تقترب حالياً من الحدود الغربية لمصر.

ووصف الخبراء العاصفة “دانيال” بأنها “ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة”، إذ ضربت تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، كما اتجهت إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.

من جانبها، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن العاصفة “دانيال” تدخل الحدود المصرية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وحددت “غانم” تداعيات تلك العاصفة على مصر في عدد من النقاط، قائلة:

وعن سبب تسمية تلك العاصفة بـ”دانيال”، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن إطلاق مثل هذه الأسماء يكون للأعاصير الموجودة بشكل كبير على المحيطات، وليست العواصف، ولكن مع تجاوز سرعات الرياح لـ 70 كيلومترا في الساعة، تبدأ السلطات المحلية في كل بلد تُسميها باسم ما.

وأشارت إلى أن السلطات اليونانية أطلقت عليها أسم “دانيال” لسهولة تداولها إعلامياً ونشر الوعي بها.

أضرار بالغة