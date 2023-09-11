الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم جهود السلطات والبلديات المتضررة شرق ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

وأكدت البعثة الأممية ، في بيان لها، متابعتها عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأعربت في هذا السياق، إاستعدادها لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة شرق ليبيا والاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً لجهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.