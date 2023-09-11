شاهد.. الارصاد: موعد عودة الاستقرار شرق ليبيا وتحرك المنخض ناحية الحدود الليبية المصرية

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية النشرة الجوية والبحرية الخاصة بالساعات القادمة، مؤكداً تحرك المنخض ناحية الحدود الليبية المصرية وعودة الاستقرار الجوي لمناطق الشرق الليبي ابتدا من اليوم وتكون اكتر استقرارا يوم غدا.

وقالت الارصاد الجوية في تقرير لها، أن الأمطار كانت غزيرة يوم الأمس على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر والدواخل حيث تجاوزت معدلاتها بكثير خاصة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة, بينما تتجه الأحوال الجوية للاستقرار هذا اليوم حيث تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم على الشمال الشرقي.

ويكون الطقس مستقر على معظم المناطق الغربية والجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الغربية مابين (29-35)مْ, وعلى الشمال الشرقي مابين (25-30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على الجبل الأخضر, وتكون على الجنوب مابين (33-37)مْ.