جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن عن حصيلة أولية لضحايا السيول

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين عن 7 حالات وفاة، منهم 3 نساء كحصيلة أولية لضحايا السيول في مدينة سوسة.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ، الى أن عدد ضحايا الفيضانات في درنة وصل إلى 150 حالة.

وفي السياق، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البيضاء و شحات والمناطق المجاورة إلى 23 وفاة.

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وبحسب الارصاد الجوية، تقل فاعلية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم علي مناطق شمال شرق ليبيا, والطقس مستقر على المناطق الغربية.