مشاهد مـرعبة ووضع كارثي.. مواطن يوثق جانباً من الاضرار الناتجة عن العاصفة في سوسة

وثق مواطن جانبا من الأضرار الناتجة عن السيول والفيضانات وما ألحقته من خسائر مادية كبيرة بالسيارات والمباني بأحد أحياء منطقة سوسة.

كما عرضت قناة فبراير مقطع فيديو اخر ومرعب يظهر قوة السيول في مدينة سوسة.

وتعيش مدينة سوسة وضعاً انسانياً صعباً وكارثياً جراء العاصفة التي تسببت بسيول وفيضانات عارمة، وارتفاع كبير لمنسوب المياه.

وصرح عميد بلدية سوسة وائل ابريك أن الوضع كارثي في المدينة وأكثر من 50 عائلة مفقودة، مشيراً إلى أن لجان الطوارئ لم تصل إلى المدينة حتى الأن بسبب انهيار الطرق الرئيسية، مؤكداً نفاذ الوقود في اغلب سيارات الإنقاذ المتواجدة داخل المدينة.

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