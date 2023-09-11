الحكومة الليبية تعلن الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام حدادا على ضحايا السيول في شرق ليبيا

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أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، الحداد وتنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة ثلاثة أيام حدادا على ضحايا السيول في شرق ليبيا.

وقالت الحكومة، إن “رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يصدر قرارًا بتنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة وإعلان الحداد 3 أيام”.

انتشال جثث

وأعلنت مديرية أمن البيضاء، اليوم الإثنين، انتشال عدد من الجثث بعد مصرع أصحابها نتيجة السيول.

وقالت المديرية، إن فرق الإنقاذ بمركز شرطة عمر المختار ومركز شرطة تنملو تعمل على انتشال بعض الجثث نتيجة للفيضانات والسيول.

وطالبت المديرية لمن لديهم مفقودين بمنطقة عمر المختار التوجه إلى مستشفى عمر المختار للتعرف عليهم.

سيول وفيضانات

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، وأغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

أعلن عميد بلدية البيضاء، صفى الدين هيبة، اليوم الأحد، أن الوضع أصبح خارج السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح اليوم.

وقال هيبة، في بيان، “نعلن وبكل أسف بأن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، وعليه نطالب كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وحمل هيبة المسؤولية الكاملة للحكومات والمسؤولين تجاه الأرواح والممتلكات داخل البلدية.

وطالب هيبة، سكان البيضاء بالبقاء داخل بيوتهم والأجهزة الأمنية والخدمية بمد يد العون والمساعدة للعالقين جراء السيول.