ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على الضحايا

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، قرار بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، بعد ما سببته العاصفة دانيال من خسائر مادية وبشرية.

وقال أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، فرضنا حالة الحداد في البلاد، على أرواح ضحايا العاصفة دانيال التي ظهر، أمس الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

كما أصدرت الحكومة الليبية، قرار بتنكيس الأعلام بمشتمل قطاعاته، وسيتم ذلك ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، حزنًا على ضحايا العاصفة دانيال.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، أن بلادنا تعاني من الكثير من الأزمات، حيث يعاني سكان مدينة الـ«دار البيضاء» حاليًا من الأوضاع التي تسببتها عاصفة «دانيال»، وهي الآن خارجة عن السيطرة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأشار إلى أن، الحكومة تتقدم بالعزاء في ضحايا العاصفة دانيال، داعين الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ويتمنوا الشفاء العاجل لكل المصابين.