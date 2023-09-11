اللافي: الرئاسي على تواصل مع الحكومة الليبية لمتابعة أعمال الإغاثة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي أنه على تواصل مع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، لمتابعة أعمال الإغاثة بالمناطق المتضررة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المجلس الرئاسي، يتابع مع كافة المؤسسات لرفع درجة الاستعداد، من أجل تكثيف عمليات الدعم والإغاثة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد مسعود المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية القول إن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج.