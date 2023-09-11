انهيار سدين بمدينة درنة وجرف منطقة بالكامل الى البحر (فيديو)

أكد المجلس البلدي درنة، اليوم الاثنين انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة .

وأعلن المجلس البلدي درنة، عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات داعيًا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والامطار .

وقال المجلس البلدي درنة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”أن لله وأن اليه لراجعون .. الوضع كارثي … مدينة درنه تستنجد … انهيار وانقطاع كامل المدينة تحتاج لتدخل دولي عاجل”.

وأضاف المجلس البلدي درنة، :”وضع المدينه خارج السيطره .. تحتاج الي تدخل دولي”.

ودعا المجلس البلدي درنة، الجهات المختصة لفتح ممر بحري وذلك عقب أنهيار معظم الطرق البرية .

من جانبه، وصف رئيس الهيئة العامة للسلامة الوطنية بمدينة درنة، فتحي الكريمي، في تصريح الآن – لوكالة الأنباء الليبية – الوضع في المدينة بالكارثي .

وأكد الكريمي انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، لافتًا إلى أن المنطقة الموجودة بجانب الوادي انجرفت بالكامل إلى البحر.

وكشف عن إخراج مئات الضحايا والجرحى، وانقذنا العديد من العالقين المحاصرين، مشيرًا إلى أن المياه غمرت حتى العمارات السكينة، ولم يعد هنالك مدخل للمدينة إلا مدخل وحيد جانب شارع يسمى بالظهر الأحمر الوضع خارج عن السيطرة الآن .