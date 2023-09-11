الحكومة الليبية تعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على ضحايا السيول

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2023

أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي كافة المؤسسات ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكد حماد في بيان له أن الحكومة الليبية تلقت ببالغ الحزن والأسى أنباء وفاة بعض المواطنين إثر العاصفة المتوسطية والسيول العارمة التي أصابت عدة مدن ومناطق في ليبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد مسعود المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية القول إن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج.