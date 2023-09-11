حكومة الوحدة الليبية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العاصفة دانيال

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بتسخير إمكانات أجهزة الدولة جميعها ووزاراتها ومؤسساتها، لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

وجاء ذلك في بث مباشر منشور على صفحة حكومتنا في موقع فيسبوك، خلال اجتماع طارئ للحكومة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية.

وأضاف الدبيبة: “نعقد هذا الاجتماع العاجل لنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى جبلنا الأخضر والساحل الشرقي، وصولاً إلى بنغازي”.

وأعلن دبيبة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة دانيال، مشيراً إلى بدء تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية.

وتابع:” انطلقت منذ البارحة إلى المنطقة الشرقية قوافل الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة بمصراتة وطرابلس ومركز طب الدعم والطوارئ وجهاز الطب العسكري”.

وخاطب أهالي المناطق المتضررة: “لن تمنع الظروف والانقساماتْ المرسومة من الخارج أيدينا لمساعدتكم، ولن نقصر في أداء مهامنا تجاهكم. سنبذل الغالي والنفيس من أجلكم، ومن أجل أبنائنا الذين يطمحون لمستقبل في وطن هادئ”.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع نظيره المصري زيادة التعاون وتبادل الخبرات

كشف دبيبة عرض دول كثيرة الدول تقديم المعونة، معقباً: “لكننا نريد حصر الأضرار وتقييم الوضع الآن، ونعتمد على أنفسنا أولا، ثم بعد ذلك سنرد على الدول التي نشكرها على تضامنها، واستعدادها لتقديم المعونة والمساندة، لمواجهة آثار العاصفة”.